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Украинский беспилотник атаковал еще один автомобиль в Белгородской области

Гладков: дрон ВСУ атаковал автомобиль в селе Ржевка, ранен мужчина
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Inna Varenytsia/Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали с помощью беспилотника автомобиль в селе Ржевка Шебекинского округа. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, в результате удара был ранен мирный житель. Мужчину госпитализировали с минно-взрывной травмой и осколочным ранением предплечья. Транспортное средство получило повреждения.

Сегодня аналогичный инцидент произошел в селе Вознесенка Шебекинского округа, где ВСУ атаковали машину. Пострадавшую от удара женщину с минно-взрывной травмой и осколочным ранением головы доставили в Шебекинскую центральную районную больницу бойцы «Орлана». Ее муж также получил контузию и был ранен в спину, но прибыл в больницу сам. Их автомобиль получил повреждения, их характер не раскрывается.

Также во вторник украинский дрон атаковал автомобиль на хуторе Леоновка в Валуйском округе Белгородской области. По его словам Гладкова, пострадала супружеская пара. Мужчину доставили в больницу, но врачам не удалось его спасти. Женщина получила баротравму и будет проходить лечение на дому.

Ранее беспилотник ВСУ ударил по грузовому вагону в Белгородской области.

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