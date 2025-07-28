Украинский беспилотник ударил по грузовому вагону в Белгородской области

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) ударил по грузовому вагону в поселке Пролетарский в Белгородской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Белгород — Молния».

«Дрон ударил по грузовому вагону в Пролетарском Ракитянского района», — говорится в публикации.

К посту прикреплена фотография с грузовым поездом, однако оценить по ней характер повреждения вагона невозможно. Другие подробности этого инцидента не приводятся.

Спустя время эту информацию подтвердил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В поселке Пролетарский Ракитянского района вследствие атаки БПЛА поврежден грузовой вагон», — написал глава региона.

27 июля Гладков сообщил, что в хуторе Бондаренков Шебекинского округа вражеский дрон атаковал автомобиль. Глава региона уточнил, что транспортное средство после удара беспилотника загорелось и было полностью уничтожено. Кроме того, была повреждена линия электропередачи.

Ранее под Белгородом сбили дрон с надписью «с любовью для жителей».