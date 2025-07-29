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Дрон атаковал автомобиль под Шебекино

Гладков: дрон ВСУ атаковал гражданский автомобиль под Шебекино
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hodim/Shutterstock/FOTODOM

Дрон Вооруженных сил Украины атаковал гражданский автомобиль в селе Вознесенка под Шебекино. Об этом рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Пострадавшую от удара женщину с минно-взрывной травмой (контузией) и осколочным ранением головы доставили в Шебекинскую ЦРБ бойцы «Орлана». Ее муж также получил контузию и был ранен в спину, но прибыл в больницу сам. Сейчас их обследуют врачи. Их автомобиль получил повреждения, их характер не раскрывается.

До этого дрон ВСУ атаковал автомобиль в хуторе Леоновка в Белгородской области.
По его словам, из-за действий Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадала супружеская пара. Мужчину доставили в Валуйскую центральную районную больницу, но врачам не удалось его спасти. Его жена получила баротравму и будет проходить лечение на дому.

У машины оказались выбиты стекла и посечен кузов.

Ранее в Энергодаре дрон атаковал сотрудников МЧС.

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