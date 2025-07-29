Губернатор рассказал о последствиях атак БПЛА по Сальску

Слюсарь: при атаке БПЛА по Сальску были повреждены 54 квартиры

При атаке БПЛА по Сальску были повреждены 54 квартиры в 10 домах и 11 частных домовладениях. Об этом рассказал врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

Также повреждения получили два автомобиля и хозяйственные строения.

«В микрорайоне Новосальск без электричества к вечеру вторника, 29 июля, еще остаются 2840 человек. Идут восстановительные работы. Социальные объекты к электроснабжению подключены», — сообщил чиновник.

Обследование повреждений будет продолжаться три дня, выплаты пострадавшим обещают произвести в течение двух недель.

Из-за того, что целью атак БПЛА была железнодорожная инфраструктура, сейчас поезда в регионе следуют с задержками. Пострадавшие участки путей планируют восстановить к 30 июля.

По информации РЖД, на железнодорожной станции Сальск произошло нарушение работы контактной сети. Причина — падение обломков БПЛА. В результате движение поездов через ж/д станцию было приостановлено. Позднее движение через станцию Сальск возобновили в обход поврежденного участка.

Ранее стало известно количество пострадавших при сходе поезда на юго-западе Германии.