На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Губернатор рассказал о последствиях атак БПЛА по Сальску

Слюсарь: при атаке БПЛА по Сальску были повреждены 54 квартиры
true
true
true
close
Telegram-канал Юрий Слюсарь

При атаке БПЛА по Сальску были повреждены 54 квартиры в 10 домах и 11 частных домовладениях. Об этом рассказал врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

Также повреждения получили два автомобиля и хозяйственные строения.

«В микрорайоне Новосальск без электричества к вечеру вторника, 29 июля, еще остаются 2840 человек. Идут восстановительные работы. Социальные объекты к электроснабжению подключены», — сообщил чиновник.

Обследование повреждений будет продолжаться три дня, выплаты пострадавшим обещают произвести в течение двух недель.

Из-за того, что целью атак БПЛА была железнодорожная инфраструктура, сейчас поезда в регионе следуют с задержками. Пострадавшие участки путей планируют восстановить к 30 июля.

По информации РЖД, на железнодорожной станции Сальск произошло нарушение работы контактной сети. Причина — падение обломков БПЛА. В результате движение поездов через ж/д станцию было приостановлено. Позднее движение через станцию Сальск возобновили в обход поврежденного участка.

Ранее стало известно количество пострадавших при сходе поезда на юго-западе Германии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами