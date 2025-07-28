Стало известно количество пострадавших при сходе поезда на юго-западе Германии

В Германии при сходе поезда с рельсов пострадал минимум 41 человек

Минимум 41 человек пострадал при сходе с рельсов пассажирского поезда в районе Биберах (федеральная земля Баден-Вюртемберг) на юго-западе Германии. Об этом в соцсети X сообщает полицейское управление Ульма.

«По меньшей мере 41 человек получил ранения, в том числе тяжелые», — говорится в сообщении.

Утверждается, что в результате аварии не выжили три человека, среди них машинист, один сотрудник железнодорожной компании и пассажир.

Накануне вечером пассажирский поезд сошел с рельсов на юго-западе Германии.

По предварительным данным, из-за сильного дождя, который прошел в районе места происшествия, канализационная шахта переполнилась. Вода вызвала оползень в районе насыпи, ведущей к железнодорожным путям.

До этого в пресс-службе Южно-Уральской железной дороги рассказали, что на станции Каргаполье в Курганской области произошла авария — с рельсов сошли 11 вагонов грузового состава. Инцидент произошел на перегоне между Каменском-Уральским и Курганом. По предварительной информации, пострадавших нет. На место происшествия направлены восстановительные бригады.

Ранее в Краснодарском крае десять поездов задержали из-за обвала скалы.