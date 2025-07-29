В Ростовской области возобновили движение поездов через станцию Сальск

РЖД: движение через станцию Сальск возобновили в обход поврежденного участка

Движение пассажирских поездов через станцию Сальск в Ростовской области возобновлено. Об этом сообщается в Telegram-канале РЖД.

Движение поездов, нарушенное из-за ЧП с беспилотниками ВСУ, восстановлено по временной схеме в обход поврежденного участка.

На данный момент на месте происшествия ведутся работы по восстановлению контактной сети, добавили в РЖД.

До этого временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил об отражении атак украинских беспилотников в Каменске-Шахтинском, Сальске, Волгодонске, Боковском и Тарасовском районах.

По информации РЖД, на железнодорожной станции Сальск произошло нарушение работы контактной сети. Причина — падение обломков БПЛА. В результате движение поездов через ж/д станцию было приостановлено.

Ранее силы ПВО отразили атаку украинских БПЛА в Смоленской области.