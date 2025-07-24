СК возбудил дело в отношении сотрудников Минобороны РФ

СК завел дело против двух сотрудников управления службы войск Минобороны России

Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело в отношении двух сотрудников управления службы войск и безопасности военной службы Минобороны РФ. Об этом глава ведомства Александр Бастрыкин рассказал РИА Новости в преддверии Дня сотрудника органов следствия РФ.

«Расследуется уголовное дело в отношении должностных лиц отдела Управления службы войск и безопасности военной службы Минобороны России Юрия Захаренко и Михаила Баранова», — заявил он.

По данным следствия, злоумышленники заключили фиктивный акт проверки технических характеристик комплексов связи, которые не соответствовали условиям госконтракта. Ущерб от их действий составил более 300 млн рублей.

До этого официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила, что бывший первый заместитель директора Росгвардии Виктор Стригунов получил от бизнесменов более 66 млн рублей взяток за покровительство при выполнении госконтрактов. В ведомстве подтвердили возбуждение уголовного дела.

Ранее арестованному полковнику Росгвардии Степину предъявили новые обвинения.