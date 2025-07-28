«Содержит признаки правонарушения»: в РПЦ отреагировали на издевательства над прихожанами во время службы

В соцсетях завирусилось видео, на котором неизвестные пришли в Сретенский монастырь и устроили провокацию: переодетые в женщин мужчины издевались над батюшкой и прихожанами. Замглавы отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе сообщил «Газете.Ru», что данная идеология обоснованно остается вне правового поля.

«Попытка издевательства надо верующими — свидетельство потери собственной идентичности, нравственных ориентиров. Еще раз доказывает, что данная идеология совершенно обоснованно не должна получать никакого признания и оставаться вне правового поля. Думаю, что данный инцидент содержит признаки правонарушения, особенно если они помешали совершению богослужения», — сказал он.

Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина обратила внимание на инцидент. Она сообщила, что полиция устанавливает их личности.

Ранее депутат Свинцов потребовал от правительства поддержки закона о запрете рекламы эзотериков.