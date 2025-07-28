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В РПЦ высказались об инциденте с трансгендерами в монастыре

В РПЦ призвали силовиков отреагировать на провокацию трансгендеров в монастыре
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Stepanych/Shutterstock/FOTODOM

Правоохранительные органы должны отреагировать на инцидент с переодетыми в женщин мужчинами, которые явились в храм и насмехались над прихожанами. Об этом заявил РИА Новости глава информационной службы Московской епархии РПЦ священник Александр Волков.

«Несомненно, это инцидент, на который должны обратить внимание правоохранительные органы, установить источник этой провокации», — отметил Волков, добавив, что этот инцидент нельзя расценивать как подростковую шалость.

28 июля начальник охраны Сретенского монастыря в Москве Иван рассказал, что 18 июля компания трансгендеров пришла на территорию храма в откровенных нарядах и записывала провокационные видео. По словам охранника, молодые участники запрещенного движения ЛГБТ* высмеивали прихожан и называли батюшку сатанистом. При этом выгнать нарушителей было нельзя, поскольку по уставу храм открыт для всех прихожан. Всего они пробыли на территории монастыря более 15 минут.

После общественного возмущения правоохранительные органы, включая полицию и ФСБ, обратили внимание на инцидент. По факту случившегося проводится проверка, правоохранители ищут нарушителей. Если их действия признают оскорблением чувств верующих, то им может грозить тюремный срок.

В свою очередь в монастыре заявили, что могут изменить правила посещения территории.

*«Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ.

Ранее в сети появилась видеозапись с визитом предполагаемых подростков-трансгендеров в монастырь.

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