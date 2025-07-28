В Москве группа трансгендеров пришла в церковь

Двач: несколько подростков-трансгендеров пришли в церковь и сняли это на видео

Трое предполагаемых подростков-трансгендеров пришли в церковь в Москве и сняли это на видео. Кадры распространила площадка «Двач».

На них видно, как трое молодых людей, двое из которых были одеты в женскую одежду, идут по церковному двору и комментируют происходящее. Один из посетивших храм был одет в мини-юбку и чулки, однако его лица на кадрах не видно. Одетый в женскую одежду юноша подходит к священнику и разговаривает с ним. При этом в другом видео участники запрещенного движения ЛГБТ* назвали священника участником запрещенного движения сатанистов**.

Неизвестно, совершали ли подростки операции по смене пола, и действительно ли они считают себя женщинами. Их манера поведения и провокационные действия вызвали осуждение у части комментаторов в сети, которая теперь требует, чтобы авторов роликов наказали. При этом многие комментаторы предполагают, что теперь молодым людям может грозить изнасилование.

До этого суд в Москве ликвидировал фонд, помогавший людям с гендерными отклонениями, который работал с 2007 года.

*«Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ.

** Верховный суд России признал «Международное движение сатанизма» экстремистским и запретил его.

Ранее Верховный суд Британии отказался отнести трансгендеров к женщинам.