Издевающиеся над прихожанами монастыря в Москве подростки в женских платьях задержаны

В Москве полиция задержала двух подростков и одного взрослого россиянина за провокации в Сретенеском монастыре. Об это сообщает ТАСС.

Всех троих доставили в отдел полиции. В отношении двух человек составлен административный акт по статье 6.21 КоАП РФ «Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений...». Материалы по третьему фигуранту передали в комиссию по делам несовершеннолетних для рассмотрения по существу.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

На этой неделе в сети появилось видео, на котором двое мужчин в женских платьях пришли в Сретенский монастырь на улице Большая Лубянка, где насмехались над священником и прихожанами. Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина обратила внимание на инцидент и сообщила, что полиция устанавливает личности подозреваемых. Замглавы отдела Русской православной церкви (РПЦ) по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе сообщил «Газете.Ru», что данный инцидент содержит признаки правонарушения, особенно если они помешали совершению богослужения.

Ранее депутат Свинцов потребовал от правительства поддержки закона о запрете рекламы эзотериков.