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В Минтрансе рассказали о работе «Аэрофлота» после хакерских атак

Минтранс сообщил о налаживании работы подразделений после атак на «Аэрофлот»
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Переход на российские системы помог быстро восстановить работу всех подразделений после хакерских атак на информационные системы «Аэрофлота». Об этом сообщается в Telegram-канале Министерства транспорта РФ.

В ведомстве уточнили, что оперативная мобилизация всех имеющихся трудовых ресурсов помогла справиться с ситуацией. Пассажирам, ожидающим рейсов, круглосуточно помогал контакт-центр «Аэрофлота». Сотрудники авиакомпании и аэропорта, а также команда комнаты матери и ребенка делали все возможное, чтобы обеспечить комфорт.

28 июля в информационных системах «Аэрофлота» произошел сбой. В связи с этим пресс-служба компании предупредила пассажиров о внесении изменений в расписание полетов, в том числе переносе и отмене рейсов.

Ответственность за масштабный сбой в IT-системах авиакомпании взяли на себя хакерские группировки Silent Crow и «Киберпартизаны BY». О том, что сбой стал результатом целенаправленной хакерской атаки, заявили и в Генеральной прокуратуре РФ. Там подчеркнули, что Московская межрегиональная транспортная прокуратура взяла под особый контроль ситуацию в аэропорту Шереметьево, где из-за кибератаки были задержаны свыше 80 и отменены около 60 рейсов.

Ранее в Кремле прокомментировали хакерскую атаку на «Аэрофлот».

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