В Кремле прокомментировали хакерскую атаку на «Аэрофлот»

Песков: опасность хакерской атаки сохраняется для всех российских компаний

Опасность хакерской атаки сохраняется для всех крупных российских компаний, оказывающих услуги населению. Об этом в ходе брифинга заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В авиакомпании «Аэрофлот» произошел масштабный сбой, появились перебои в работе сервисов. Технические неполадки в IT-системе привели к массовым отменам и задержкам рейсов. Ответственность за содеянное взяли на себя хакерские группировки «Киберпартизаны BY» и Silent Crow.

«Хакерская угроза — это угроза, которая сохраняется для всех крупных компаний, оказывающих услуги населению. Будем, конечно же, уточнять информацию и ждать соответствующих разъяснений», — заявил Песков.

Он добавил, что обстоятельства произошедшего, которые доходят до российских властей, являются тревожными. Представитель Кремля отметил, что за информацией будут обращаться в правительство и Минтранс РФ.

28 июля авиакомпания «Аэрофлот» предупредила о возможном внесении изменений в расписание рейсов из-за произошедшего сбоя информационных систем. Сотрудники авиакомпании работают над снижением рисков невыполнения плана полетов и пытаются восстановить штатную работу сервисов.

Ранее сообщалось, что прокуратура контролирует ситуацию со сбоем систем «Аэрофлота» в московском аэропорту.