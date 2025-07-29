В Екатеринбурге возбудили дело после частичного обрушения офисного здания

В Екатеринбурге после частичного обрушения офисного здания возбуждено уголовное дело по статье о выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Свердловской области в Telegram-канале.

На место происшествия направлена группа следователей и криминалистов Следственного комитета. Они осматривают территорию с применением современной криминалистической техники и изымают интересующую следствие документацию.

29 июля на Мартовской улице в Екатеринбурге обрушилось офисное здание.

В пресс-службе минздрава Свердловской области рассказали, что на место происшествия выехали две бригады скорой помощи и сотрудники территориального центра медицины катастроф (ТЦМК). Министр здравоохранения региона Татьяна Савинова взяла ситуацию под свой контроль.

По данным регионального главка МВД, причиной частичного обрушения здания могла стать его ветхость. Разрушенными оказались этажи первой секции — с первого по третий. Возгорания или задымления не наблюдалось. На месте ЧП сотрудники полиции создали зону безопасности, в настоящее время проводится проверка.

Ранее в Астрахани обрушился подъезд жилого дома.