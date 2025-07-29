В МВД назвали вероятную причину обрушения здания в Екатеринбурге

МВД: обрушение здания в Екатеринбурге могло произойти из-за его ветхости

В Екатеринбурге частичное обрушение офисного здания произошло, предварительно, из-за ветхости здания. Об этом рассказал РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.

«Разрушение произошло с первого по третий этаж первой секции. По предварительным данным, это произошло от ветхости. Возгорания или задымления не наблюдалось», — заявил он.

Горелых также сообщил, что на месте ЧП сотрудники полиции создали зону безопасности, в настоящее время проводится проверка.

К зданию на Мартовской улице, 6 в Екатеринбурге выехали две бригады скорой помощи и сотрудники территориального центра медицины катастроф (ТЦМК), рассказали в пресс-службе минздрава Свердловской области. Отмечается, что министр здравоохранения региона Татьяна Савинова взяла ситуацию под свой контроль.

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