Иностранец попытался вывезти из РФ 3 млн рублей под одеждой

Федеральная таможенная служба задержала мужчину при попытки вывезти из РФ 3 млн рублей под одеждой. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Гражданин Латвии был задержан на КПП Бурачки при попытке пересечь границу на легковом автомобиле. Мужчина примотал пищевой пленкой к телу 2,5 млн рублей и разложил еще 494,8 тыс. рублей по карманам брюк, чтобы скрыть их от таможенников.

Незадекларированные наличные средства были изъяты, за исключением средств, эквивалентных разрешенным для провоза €10 тыс. В отношении иностранца было возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде наличных денежных средств в крупном размере. Ему грозит штраф в размере десятикратной суммы незаконно перемещенных наличных или лишение свободы сроком до двух лет.

До этого российского этнографа задержали в Афганистане по подозрению в контрабанде украшений. Сотрудник Центра палеоэтнологических исследований и Института востоковедения РАН путешествовал по Афганистану и был задержан талибами (движение внесено в список террористических организаций) в городе Кундуз. После этого на связь он не выходил.

Ранее российской ученой Петровой в США предъявили обвинения в контрабанде.