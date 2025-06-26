Российской ученой Петровой в США предъявили обвинения в контрабанде

Российской ученой из Гарварда Ксении Петровой жюри присяжных в США предъявило обвинения в контрабанде биоматериалов и даче ложных показаний, заявили в прокуратуре штата Массачусетс. Об этом сообщает РИА Новости.

В публикации отмечается, что Петровой в совокупности по всем обвинениям грозит до 30 лет тюрьмы, а также штраф в размере до $500 тысяч. Подчеркивается, что предполагаемая вина Петровой в суде еще не доказана.

Петрова была задержана в международном аэропорту Логан в Бостоне 16 февраля по возвращении из поездки во Францию. Прокуратура заявила, что в ее сумке был обнаружен эмбрион лягушки. Ученая объяснила, что ее начальник попросил привезти образцы для экспериментов, но обвинитель заявил, что эмбрионы представляли собой биологический материал, который должен быть задекларирован и на него должно быть разрешение.

Затем виза Петровой была аннулирована, и сотрудники иммиграционной службы взяли ее под стражу с намерением депортировать обратно в Россию, чего, по словам Петровой, она опасалась из-за протеста против военной операции РФ на Украине. В течение нескольких месяцев она содержалась в иммиграционном изоляторе в Луизиане, после чего ее перевели в федеральную тюрьму.

13 июня сообщалось, что Петрову освободили из-под стражи под залог в ожидании суда по обвинению в контрабанде эмбрионов лягушек в Соединенные Штаты.

Ранее ученый объяснил, почему арестованная биолог Петрова пыталась ввезти в США эмбрионы лягушки.