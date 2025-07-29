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В Москве двух рабочих завалило землей в траншее

В Москве медики оказали помощь двум рабочим, которых засыпало землей в траншее
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Анна Громова/«Газета.Ru»

В Новой Москве двух рабочих засыпало землей, когда они находились в траншее. Об этом сообщает АГН «Москва» со ссылкой на источник.

По данным журналистов, инцидент произошел в промышленной зоне в деревне Евсеево. Специалисты укрепляли стены траншеи глубиной 3 метра, когда случился обвал земли.

«Их удалось вытащить самостоятельно до прибытия медиков», — говорится в сообщении.

Уточняется, что обоим пострадавшим впоследствии оказали медицинскую помощь.

До этого сообщалось, что 19 рабочих оказались заблокированы в задымленном строящемся ЖК ПИК на севере Москвы. Согласно информации СМИ, пожар начался на первом этаже здания на Большой Академической улице. Из-за сильного задымления сотрудники, находившиеся на 12, 14 и 19 этажах, не могли спуститься вниз.

Пожарные эвакуировали рабочих и ликвидировали возгорание.

Ранее в Москве на видео сняли, как врачи откачивали работника после пожара на стройке.

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