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Стало известно количество пострадавших при пожаре на стройке в Москве

ТАСС: двое рабочих пострадали при пожаре в строящемся ЖК на севере Москвы
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Potashev Aleksandr/Shutterstock/FOTODOM

Двоим рабочим понадобилась медицинская помощь после пожара в строящемся жилом комплексе (ЖК) на севере Москвы. Об этом сообщили в Telegram-канале МЧС России.

По данным ведомства, с верхних этажей спасли 32 человека. Сотрудники экстренных служб оперативно ликвидировали возгорание.

В МЧС уточнили, что на верхних этажах остаются еще шесть рабочих. Их жизни ничего не угрожает. После проветривания помещения строителей выведут на улицу.

В публикации отмечается, что в здании произошло возгорание строительных материалов на 30 квадратных метрах и 60 метров кабель-канала.

23 июля на Воробьевых горах в Москве произошел пожар. Telegram-канал «Осторожно, новости» сообщил, что на строительной площадке большого трамплина загорелся силовой кабель. Прибывшим на место происшествия огнеборцам удалось ликвидировать пламя. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее в Московской области частный дом загорелся от удара молнии.

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