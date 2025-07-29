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В Екатеринбурге в офисное здание за день до обрушения подняли тяжелые станки

МВД: тяжелые станки подняли на 3-й этаж здания в Екатеринбурге накануне обрушения
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Dizzy_Studio/Shutterstock

Тяжелые станки были подняты на 3-й этаж офисного здания накануне обрушения в Екатеринбурге. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы ГУ МВД Валерия Горелых.

«Буквально накануне ЧП на третий этаж офисного здания подняли несколько тяжелых станков», — заявил он.

До этого Горелых назвал ветхость здания предварительной причиной частичного обрушения офисного здания в Екатеринбурге. Он также сообщил, что на месте ЧП сотрудники полиции создали зону безопасности, в настоящее время проводится проверка.

В МЧС сообщили, что спасатели не обнаружили людей под завалами обрушившегося офисного здания в Екатеринбурге. На месте происшествия работают 43 специалиста и 13 единиц техники. Экстренные службы продолжают обследовать завалы и осматривать обрушившиеся части здания, к проверке подключились кинологические расчеты.

Инцидент произошел днем 29 июля. Разрушения затронули середину трехэтажного дома, помещения по бокам уцелели.

Ранее стало известно количество пострадавших при пожаре на стройке в Москве.

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