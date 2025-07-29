В МЧС рассказали, есть ли люди под завалами здания в Екатеринбурге

МЧС: под завалами офисного здания в Екатеринбурге не обнаружили людей

Спасатели не обнаружили людей под завалами обрушившегося офисного здания в Екатеринбурге. Об этом сообщило МЧС России в Telegram-канале.

«Спасатели обследовали обрушившиеся конструкции здания, к работам приступила инженерная техника. Людей под завалами нет», — говорится в сообщении.

На месте происшествия работают 43 специалиста и 13 единиц техники. Экстренные службы продолжают обследовать завалы и осматривать обрушившиеся части здания, к проверке подключились кинологические расчеты.

До этого сообщалось, что из офисного здания на Мартовской улице, 6 после частичного обрушения конструкций вывели более 20 человек. В настоящее время специалисты МЧС разбирают завалы. Кроме того, прокуратура организовала проверку по факту случившегося.

Инцидент произошел днем 29 июля. Разрушения затронули середину трехэтажного дома, помещения по бокам уцелели.

Ранее появилось видео с места обрушения подъезда в Астрахани.