Помогавшего захватившим СИЗО арестантам муфтия арестовали

Муфтия Ахмеда Абусупьянова арестовали по обвинению в организации экстремистской деятельности после переговоров с заключенными СИЗО в Ростове-на-Дону. Об этом пишет«Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу судов Ростовской области.

Мужчина был арестован до 28 июля 2025 года в конце мая 2025 года.

По данным Федеральной службы безопасности (ФСБ), мужчина пропагандировал нетерпимость к немусульманам и провоцировал конфликты верующих с официальным мусульманским духовенством. В июне 2024 года он вел переговоры с заключенными, которые захватили заложников в СИЗО-1 в Ростове-на-Дону.

До этого «Коммерсантъ» сообщал, что муфтий Абусупьянов считается самопровозглашенным и сотрудничал с запрещенной организацией «Ат-Такфир Валь-Хиджра» (организация запрещена в России). В июне 2024 года он заявлял, что вел переговоры с террористами, взявшими в заложники сотрудников в ростовском СИЗО. По его словам, он пытался убедить преступников сдаться, но это «было бесполезно».

Ранее муфтият Дагестана прокомментировал сообщения о запрете шахмат в республике.