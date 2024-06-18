Муфтий рассказал о переговорах с захватчиками заложников в СИЗО

Заключенные, взявшие в заложники сотрудников ростовского СИЗО, надеялись выйти на свободу, поэтому договариваться с ними было бесполезно. Об этом заявил главный муфтий Ростовской области Ахмед Абусупьянов в интервью РИА Новости.

По словам Абусупьянова, перед началом спецоперации он пытался убедить преступников отпустить заложников.

«Сказал, чтоб они отпустили людей. <...> Но было бесполезно: у них вещи были собраны в дорожные сумки, они надеялись, что им дадут машину и они смогут выехать на свободу», — сказал главный муфтий региона.

16 июня заключенные в ростовском СИЗО взяли в заложники двух сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). Некоторые из злоумышленников были осуждены за подготовку теракта — они планировали взорвать здание Верховного суда Карачаево-Черкесской Республики в 2023 году. Они потребовали машину и освобождения. В ходе штурма преступников ликвидировали, а заложников освободили. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что в СИЗО Ростова-на-Дону нашли запрещенные предметы после захвата заложников.