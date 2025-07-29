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На стройке в Москве сотрудники МЧС России спасают рабочих

МЧС России: пожарные спасли 9 рабочих на стройке в Москве
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Девять рабочих спасены пожарными с 12 и 14 этажей загоревшегося строящегося дома на севере Москвы, осталось спасти еще 5 человек. Об этом сообщает МЧС России в Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что пожар вспыхнул в строящейся многоэтажке по улице Большая Академическая, 85.

«К прибытию спасателей горел первый этаж, верхние окутал густой дым. На 12, 14 и 19 этажах дожидались помощи 15 рабочих», — сказано в публикации.

Уточняется, что пожарные МЧС России спасли и эвакуировали 9 рабочих с 12 и 14 этажей. Спасение еще пятерых продолжается.

23 июля на Воробьевых горах в Москве произошел пожар. Telegram-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на очевидцев сообщил, что на строительной площадке большого трамплина загорелся силовой кабель. Прибывшим на место происшествия огнеборцам удалось ликвидировать пламя, при этом сведений о пострадавших не поступало.

10 июля спасатели ликвидировали пожар, который произошел на крыше пятиэтажного многоквартирного дома на Московском проспекте в подмосковном Пушкино. В момент инцидента жильцов дома эвакуировали, территорию огородили. Очевидица отметила, что сотрудники МЧС действовали быстро, им помогли росгвардейцы. По данным СМИ, площадь пожара составила 500 квадратных метров.

Ранее в Калужской области загорелся рынок.

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