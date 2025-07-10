Очевидица о пожаре в жилом доме в Пушкино: «Было страшно»

360.ru: пожар в жилом доме в Пушкино ликвидировали

Спасатели ликвидировали пожар, который произошел на крыше пятиэтажного многоквартирного дома на Московском проспекте в подмосковном Пушкино. Об этом 360.ru рассказала очевидица.

По ее словам, пожарные уже покинули место инцидента.

«Крыша полыхала, было страшно. <...> Машины скорой и реанимационной еще стоят.», — рассказала местная жительница.

В момент инцидента жильцов дома эвакуировали, территорию огородили. Очевидица отметила, что сотрудники МЧС действовали быстро, им помогли росгвардейцы. По данным телеканала, площадь пожара составила 500 квадратных метров.

Telegram-канал Mash писал, что пожар в подмосковном Пушкине произошел в четверг, 10 июля. По словам очевидцев, он возник из-за ошибок во время ремонта кровли. Других подробностей, в том числе информации о возможных пострадавших, не приводится.

Позже Telegram-канал «360 ЧП» сообщил, что в Пушкино Московской области движение автомобилей остается перекрытым из-за пожара. На опубликованных в сети кадрах было видно, что на крыше дома до сих пор остаются спасатели.

Ранее сообщалось, что площадь лесного пожара в Ростовской области превысила 390 гектаров.