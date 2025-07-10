На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Очевидица о пожаре в жилом доме в Пушкино: «Было страшно»

360.ru: пожар в жилом доме в Пушкино ликвидировали
true
true
true
close
360.ru

Спасатели ликвидировали пожар, который произошел на крыше пятиэтажного многоквартирного дома на Московском проспекте в подмосковном Пушкино. Об этом 360.ru рассказала очевидица.

По ее словам, пожарные уже покинули место инцидента.

«Крыша полыхала, было страшно. <...> Машины скорой и реанимационной еще стоят.», — рассказала местная жительница.

В момент инцидента жильцов дома эвакуировали, территорию огородили. Очевидица отметила, что сотрудники МЧС действовали быстро, им помогли росгвардейцы. По данным телеканала, площадь пожара составила 500 квадратных метров.

Telegram-канал Mash писал, что пожар в подмосковном Пушкине произошел в четверг, 10 июля. По словам очевидцев, он возник из-за ошибок во время ремонта кровли. Других подробностей, в том числе информации о возможных пострадавших, не приводится.

Позже Telegram-канал «360 ЧП» сообщил, что в Пушкино Московской области движение автомобилей остается перекрытым из-за пожара. На опубликованных в сети кадрах было видно, что на крыше дома до сих пор остаются спасатели.

Ранее сообщалось, что площадь лесного пожара в Ростовской области превысила 390 гектаров.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами