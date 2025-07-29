На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Человек может находиться под завалами после обрушения грунта в Кисловодске

Мэр Кисловодска Моисеев: под завалами грунта в санатории может быть человек
true
true
true
close
Potashev Aleksandr/Shutterstock/FOTODOM

При разборе завала после обрушения грунта в санатории «Москва» в Кисловодске спасатели проверяют информацию о возможном нахождении человека под обломками. Об этом заявил глава города Евгений Моисеев в своем Telegram-канале.

«Работает кинолог с собакой — по предварительным данным, под завалом может находиться человек», — написал мэр в своем сообщении.

Обрушение произошло 29 июля. Два туриста из Тольятти получили травмы, им оперативно оказана медицинская помощь. На месте работают сотрудники МЧС, ПАСС и скорой помощи. Причины происшествия устанавливаются.

18 июня сообщалось, что в шахте в поселке Черемухово в Свердловской области произошло обрушение стен, там находятся двое рабочих. На отметке 1040 метров произошел горный удар, который вызвал обрушение стен. При этом на горизонте 1 172 проводились работы по усилению стен, в момент обрушения там были двое рабочих.

Ранее в США обрушился промышленный туннель.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами