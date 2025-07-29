Человек может находиться под завалами после обрушения грунта в Кисловодске

Мэр Кисловодска Моисеев: под завалами грунта в санатории может быть человек

При разборе завала после обрушения грунта в санатории «Москва» в Кисловодске спасатели проверяют информацию о возможном нахождении человека под обломками. Об этом заявил глава города Евгений Моисеев в своем Telegram-канале.

«Работает кинолог с собакой — по предварительным данным, под завалом может находиться человек», — написал мэр в своем сообщении.

Обрушение произошло 29 июля. Два туриста из Тольятти получили травмы, им оперативно оказана медицинская помощь. На месте работают сотрудники МЧС, ПАСС и скорой помощи. Причины происшествия устанавливаются.

18 июня сообщалось, что в шахте в поселке Черемухово в Свердловской области произошло обрушение стен, там находятся двое рабочих. На отметке 1040 метров произошел горный удар, который вызвал обрушение стен. При этом на горизонте 1 172 проводились работы по усилению стен, в момент обрушения там были двое рабочих.

Ранее в США обрушился промышленный туннель.