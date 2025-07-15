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В США обрушился промышленный туннель

В Лос-Анджелесе обрушился туннель, около 15 рабочих оказались изолированы
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Ty O'Neil/Keystone Press Agency/Global Look Press

В районе Уилмингтон в Лос-Анджелесе произошло обрушение промышленного туннеля, в результате чего около 15 рабочих оказались изолированы. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пожарную службу города.

Информация о пострадавших пока отсутствует. На месте происшествия работают экстренные службы.

По данным Los Angeles Times, туннель возводился в рамках проекта, направленного на улучшение санитарных условий в городе.

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Ранее почти 300 шахтеров застряли под землей в ЮАР.

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