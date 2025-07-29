Отдыхающие в санатории Кисловодска пострадали при обрушении породы

112: двое пострадали при обрушении скальной породы в санатории в Кисловодске

На территории санатория «Москва» в Кисловодске произошло обрушение скально-грунтовой породы. Об этом сообщил источник Telegram-канала 112.

По информации источника, в результате ЧП пострадали двое отдыхающих здравницы. Им оказывают медицинскую помощь. Подробности о состоянии пострадавших и характере их повреждений не приводятся. На месте происшествия работают экстренные службы.

28 июля Роспотребнадзор сообщил о девяти случаях заражения детей новой коронавирусной инфекцией в филиале санатория «Обуховский» в Свердловской области. Уточняется, что заболевшими являются отдыхающие в возрасте 10-15 лет. Они госпитализированы, в настоящее время им оказывается необходимая медицинская помощь.

Специалисты ведомства отобрали пробы для лабораторных исследований и оценивают соблюдение требований санитарного законодательства. В учреждении оперативно ввели карантинные меры, в частности, организовали отдельный прием пищи для отдыхающих и отменили массовые мероприятия. Из-за распространения коронавируса смена окончена досрочно — 28 июля.

Ранее сообщалось, что спрос россиян на санатории возрос почти на 50%.