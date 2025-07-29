Стали известны детали о состоянии пострадавших при обвале в санатории Кисловодска

Двое пострадавших при обрушении скально-грунтовой породы в санатории «Москва» в Кисловодске находятся в состоянии средней тяжести. Об этом сообщил РИА Новости источник в оперативных службах.

«Отдыхающие госпитализированы и находятся в состоянии средней тяжести», — рассказал собеседник агентства.

Подробности о характере повреждений пострадавших не сообщаются.

Как рассказали РИА Новости в ГУ МЧС Ставрополья, обвал породы произошел на площади приблизительно 60 квадратных метров. Расстояние до ближайшего здания составляет около 20 метров. На месте происшествия работают 11 спасателей и пять единиц техники.

Обрушение скально-грунтовой породы в кисловодском санатории произошло 29 июля. Что именно стало причиной ЧП, не сообщается. На месте происшествия работают экстренные службы.

До этого в МЧС сообщили о завершении работ по разбору конструкций на месте частичного обрушенного дома в Астрахани. Пострадавших под завалами не обнаружено.

Спасательные работы на месте обрушения многоквартирного дома велись всю ночь. В ходе работ было разобрано более 370 кубометров поврежденных конструкций.

Ранее спасатели объявили минуты тишины возле обрушившегося дома в Астрахани.