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Спасатели объявили минуты тишины возле обрушившегося дома в Астрахани

МЧС: в Астрахани спасатели объявляют минуты тишины для поиска пострадавших
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МЧС России

В Астрахани на месте обрушения подъезда многоквартирного дома спасатели объявляют минуты тишины для поиска пострадавших. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РФ.

«Для координации аварийно-спасательных работ на месте развернут оперативный штаб. Основные усилия спасателей направлены на поиск возможных пострадавших: объявляются минуты тишины», — говорится в сообщении.

До этого Telegram-канал SHOT сообщал, что в результате обрушения дома в Астрахани пострадали минимум три человека.

По данным канала, многоквартирный дом признали аварийным в 2019 году, расселять людей начали только в начале 2025 года.

28 июля в Астрахани обрушилась часть многоквартирного жилого дома. Спасатели разбирают конструкции и эвакуируют жильцов. Инцидент произошел на улице Ляхова, 6. По информации МЧС России, обрушилась часть квартир с первого по пятый этажи без последующего возгорания.

Ранее жители Саратова рассказали «Газете.Ru» о ситуации сразу после взрыва в доме.

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