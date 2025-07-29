МЧС завершило работы по разбору завалов после обрушения дома в Астрахани

Сотрудники МЧС завершили работы по разбору конструкций на месте частичного обрушенного дома в Астрахани, сообщила пресс-служба ведомства в своем Telegram-канале.

« <...> работы по разбору конструкций завершены в полном объеме. Пострадавших ... не обнаружено», — уточнил начальник ГУ МЧС России по Астраханской области Юрий Землянский.

Спасательные работы на месте обрушения многоквартирного дома в Астрахани продолжались всю ночь. В ходе работ разобрано более 370 кубометров поврежденных конструкций.

28 июля в Астрахани обрушилась часть многоквартирного жилого дома. Инцидент произошел на улице Ляхова, 6. По информации МЧС России, обрушилась часть квартир с первого по пятый этажи без последующего возгорания. Спасатели эвакуировали жильцов. В результате происшествия пострадали три человека.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту инцидента. Дом признали аварийным еще шесть лет назад, но расселение началось только в 2025 году. Жильцы не раз жаловались на затопление подвала, трещины в стенах и проседающий фундамент. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, что жильцам частично обрушившегося дома в Астрахани выплатят компенсации.