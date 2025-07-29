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В Дагестане возбудили дела в отношении сторонников террористической организации

В Дагестане ФСБ возбудила дела против сторонников террористической организации
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ID1974/Shutterstock/FOTODOM

Уголовные дела возбудили против двух жителей Дагестана за участие в деятельности международной террористической организации в Египте. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по республике.

«Следственным отделом УФСБ России по Республике Дагестан возбуждены уголовные дела по признакам состава преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 205.1, ч. 4 ст. 205.1, ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности) и ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации)», — сказано в сообщении.

До этого двух жителей села Криводановка в Новосибирской области арестовали в рамках уголовного дела, возбужденного по статьям о государственной измене и пропаганде терроризма. По данным ФСБ, фигуранты являются сторонниками «Легиона «Свобода России» (организация запрещена в России). В 2023 году они организовали пропагандистские акции по заданию этой террористической организации.

28 июля стало известно, что соучастники исполнителей теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» планировали совершить взрыв в развлекательном центре в Каспийске. Для этого Умеджон Солиев, Шахромджон Гадоев и Зубайдулло Исмоилов изготовили самодельное взрывное устройство. Их планы не были доведены до конца, так как они были арестованы.

В июне в Петербурге задержали местного жителя, которого подозревают в работе на украинских террористов. Он собирал сведения о военных и промышленных объектах РФ на территории города и Ленобласти и передавал данные представителям террористической организации, члены которой причастны к совершению ряда диверсионных акций в России.

Ранее появилось видео задержания готовивших теракт в Краснодарском крае.

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