Появилось видео задержания готовивших теракт в Краснодарском крае

Появилось видео задержания злоумышленников, готовивших теракт в Краснодарском крае по заданию Украины. Кадры публикует официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своем Telegram-канале.

Возбуждено уголовное дело по статьям 30 и 205 («Подготовка к террористическому акту») УК РФ.

На кадрах подозреваемые рассказывают, как совершали поджог релейных шкафов на железной дороге. Один из них демонстрирует, как обливал оборудование горючим. Известно, что оба привлекались к уголовной ответственности за совершение преступлений различной степени тяжести, добавила Волк.

28 июля сотрудники Федеральной службы безопасности РФ совместно с министерством внутренних дел задержали в Краснодарском крае двух российских граждан и уроженца одной из стран Центральной Азии, готовивших теракты и диверсии по заданию спецслужб Украины. Подозреваемые планировали поджоги объектов транспорта и связи на территории региона по заданию куратора из Киева, с которым они связались через Telegram.

Позже один из фигурантов рассказал, что украинские кураторы обещали ему за выполненное задание 40 тысяч рублей. За поджог релейных шкафов на железной дороге украинская сторона пообещала ему $150-200 (примерно 12-16 тысяч рублей).

Ранее сотрудника крымского вуза, призывавшего к насилию над русскими, объявили в розыск.