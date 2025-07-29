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В Новосибирской области поймали двух сторонников «Легиона «Свобода России»

ФСБ: в Новосибирской области арестовали сторонников террористической организации
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Табылды Кадырбеков/Sputnik/РИА Новости

Двух жителей села Криводановка в Новосибирской области арестовали в рамках уголовного дела, возбужденного по статьям о государственной измене и пропаганде терроризма. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на региональное управление Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ.

По данным ведомства, фигуранты являются сторонниками «Легиона «Свобода России» (организация запрещена в России). В 2023 году они организовали пропагандистские акции по заданию этой террористической организации.

«В общественных местах на территории Новосибирской области они расклеивали листовки с антироссийскими лозунгами, расписывали стены граффити, пропагандирующими террористическую деятельность незаконного вооруженного формирования, с его атрибутикой и ссылками на информационные ресурсы террористической структуры», — говорится в заявлении.

Более того, молодые люди вели переписку с представителями «Легиона «Свобода России» и отправляли им отчеты о совершенных правонарушениях.

На этом фоне жителей Криводановки задержали, а затем суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей. Сколько времени они проведут в следственном изоляторе, в ФСБ не уточнили.

Ранее ФСБ РФ показала кадры задержания злоумышленников, готовивших теракт в Краснодарском крае по заданию Украины.

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