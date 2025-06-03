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Общество
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В Петербурге задержали «разведчика» террористической организации Украины

«Известия»: в Петербурге задержали работающего на украинских террористов мужчину
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alleks19760526/Shutterstock/FOTODOM

В Петербурге задержали местного жителя, которого подозревают в работе на украинских террористов. Об этом сообщил источник «Известий» в силовых структурах.

По данным источника, ранее судимый мужчина собирал сведения о военных и промышленных объектах РФ на территории Петербурга и Ленобласти. Эти данные «разведчик» передавал представителям террористической организации, члены которой причастны к совершению ряда диверсионных акций в России, говорится в публикации.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Ему грозит наказание в виде лишения свободы от 10 до 20 лет.

До этого в Петербурге сотрудники ФСБ задержали 20-летнего мужчину, который хотел поджечь авиатехнику на местном оборонном предприятии.

Отмечается, что диверсант работал курьером. Он решил подзаработать и связался с украинской спецслужбой. Мужчина сам предложил совершить диверсию на объектах военно-промышленного комплекса РФ за денежное вознаграждение.

Он получил задание о поджоге и хотел привлечь к нему знакомых. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статьям о диверсии и склонении к преступлению.

Ранее крымчанина обвинили в сотрудничестве с украинскими спецслужбами.

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