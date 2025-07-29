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Высказываниям Рубиной об убийстве жителей Газы потребовали дать оценку

ДУМ РФ призвало оценить призывы писательницы Рубиной об убийстве населения Газы
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Антон Денисов/РИА Новости

Президиум Духовного управления мусульман (ДУМ) России призвал власти РФ оценить высказывания писательницы Дины Рубиной, которая призвала жестоким образом убить население сектора Газа. Текст обращения опубликован в Telegram-канале «ДУМ РФ сегодня».

«Она считает, что гражданское население Газы следует «растворить в соляной кислоте», а территорию сектора «превратить в парковку», — говорится в сообщении президиума.

В тексте приводятся слова Рубиной о том, что она хочет, «чтобы уничтожили всех». В ДУМ РФ подчеркнули, что писательница призывает к этнической чистке и истреблению гражданского населения и напомнили, что в ХХ веке жертвами подобной идеологии под названием фашизм стали десятки миллионов людей.

Обращение направлено Совету Федерации, Госдуме, Генпрокуратуре и Следственному комитету России. Кроме того, в ДУМ РФ обратили внимание на то, что книги Рубиной продолжают продаваться на территории России. В связи с чем Минкульт РФ, Союз писателей РФ, Российский книжный союз, а также крупные книжные сети и онлайн-платформы по продаже книг призвали отреагировать на призывы писательницы.

«Человеческие жизни, жизни детей, которые прямо в эти минуты погибают в Газе от бомбежек, от отсутствия медицинской помощи и от голода — ценнее заработков книгоиздателей», — подчеркивается в обращении российских мусульман.

27 июля пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что ввела ежедневную тактическую паузу в боевых действиях в некоторых районах сектора Газа.

В ООН поприветствовали объявление паузы в боевых действиях на территории сектора Газа для поставок гуманитарной помощи населению.

Ранее Трамп предложил выгнать палестинцев из Газы и сделать из нее курорт.

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