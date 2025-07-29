Высказываниям Рубиной об убийстве жителей Газы потребовали дать оценку

Президиум Духовного управления мусульман (ДУМ) России призвал власти РФ оценить высказывания писательницы Дины Рубиной, которая призвала жестоким образом убить население сектора Газа. Текст обращения опубликован в Telegram-канале «ДУМ РФ сегодня».

«Она считает, что гражданское население Газы следует «растворить в соляной кислоте», а территорию сектора «превратить в парковку», — говорится в сообщении президиума.

В тексте приводятся слова Рубиной о том, что она хочет, «чтобы уничтожили всех». В ДУМ РФ подчеркнули, что писательница призывает к этнической чистке и истреблению гражданского населения и напомнили, что в ХХ веке жертвами подобной идеологии под названием фашизм стали десятки миллионов людей.

Обращение направлено Совету Федерации, Госдуме, Генпрокуратуре и Следственному комитету России. Кроме того, в ДУМ РФ обратили внимание на то, что книги Рубиной продолжают продаваться на территории России. В связи с чем Минкульт РФ, Союз писателей РФ, Российский книжный союз, а также крупные книжные сети и онлайн-платформы по продаже книг призвали отреагировать на призывы писательницы.

«Человеческие жизни, жизни детей, которые прямо в эти минуты погибают в Газе от бомбежек, от отсутствия медицинской помощи и от голода — ценнее заработков книгоиздателей», — подчеркивается в обращении российских мусульман.

27 июля пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что ввела ежедневную тактическую паузу в боевых действиях в некоторых районах сектора Газа.

В ООН поприветствовали объявление паузы в боевых действиях на территории сектора Газа для поставок гуманитарной помощи населению.

Ранее Трамп предложил выгнать палестинцев из Газы и сделать из нее курорт.