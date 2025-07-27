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В ООН отреагировали на введение паузы в боевых действиях в секторе Газа

В ООН приветствовали введение гуманитарной паузы в боевых действиях в Газе
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Hatem Khaled/Reuters

ООН приветствует объявление паузы в боевых действиях на территории сектора Газа для поставок гуманитарной помощи. Об этом на своей странице в социальной сети X написал заместитель генерального секретаря всемирной организации по гуманитарным вопросам, координатор чрезвычайной помощи Том Флетчер.

«Приветствуем объявление гуманитарных пауз в Газе для обеспечения доставки нашей помощи. Мы поддерживаем связь с нашими командами на местах, которые делают все возможное, чтобы помочь как можно большему числу голодающих», — говорится в заявлении.

27 июля пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что ввела ежедневную тактическую паузу в боевых действиях в некоторых районах сектора Газа. Речь идет о городе Газа, а также районах Аль-Маваси и Дейр-эль-Бала. Режим прекращения огня будет действовать в период с 10:00 до 20:00 (совпадает с мск).

Кроме того, представители ЦАХАЛ анонсировали создание постоянно действующих безопасных маршрутов для перемещения гуманитарных миссий ООН и иных организаций, занимающихся доставкой продуктов и медикаментов в палестинский анклав. Из заявления следует, что проезд по соответствующим дорогам можно будет осуществлять в период с 6:00 до 23:00 (совпадает с мск).

Ранее посол Палестины рассказал об обещанной другими странами помощи в восстановлении сектора Газа.

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