В ООН отреагировали на введение паузы в боевых действиях в секторе Газа

ООН приветствует объявление паузы в боевых действиях на территории сектора Газа для поставок гуманитарной помощи. Об этом на своей странице в социальной сети X написал заместитель генерального секретаря всемирной организации по гуманитарным вопросам, координатор чрезвычайной помощи Том Флетчер.

«Приветствуем объявление гуманитарных пауз в Газе для обеспечения доставки нашей помощи. Мы поддерживаем связь с нашими командами на местах, которые делают все возможное, чтобы помочь как можно большему числу голодающих», — говорится в заявлении.

27 июля пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что ввела ежедневную тактическую паузу в боевых действиях в некоторых районах сектора Газа. Речь идет о городе Газа, а также районах Аль-Маваси и Дейр-эль-Бала. Режим прекращения огня будет действовать в период с 10:00 до 20:00 (совпадает с мск).

Кроме того, представители ЦАХАЛ анонсировали создание постоянно действующих безопасных маршрутов для перемещения гуманитарных миссий ООН и иных организаций, занимающихся доставкой продуктов и медикаментов в палестинский анклав. Из заявления следует, что проезд по соответствующим дорогам можно будет осуществлять в период с 6:00 до 23:00 (совпадает с мск).

Ранее посол Палестины рассказал об обещанной другими странами помощи в восстановлении сектора Газа.