Выгнать палестинцев и сделать из Газы курорт: как Трамп хочет закончить войну на Ближнем Востоке

5 февраля президент США Дональд Трамп объявил о намерении выселить палестинцев из сектора Газа в соседние страны и превратить эту территорию в ближневосточную Ривьеру. Оплату этой инициативы он предложил возложить на страны региона, у которых «очень много денег». Насколько эти планы реальны, рассказывает военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок.

Глава Белого дома предполагает: взять палестинский анклав под контроль США, причем в формате «долгосрочного владения», выселить из сектора палестинцев, разминировать территорию, снести все оставшиеся на территории Газы дома и развалины под ноль, очистить площадку, построить в бывшем секторе отели мирового уровня и превратить территорию сектора в подобие французско-итальянского побережья Лигурийского моря.

Насколько реальны подобные планы?

Для начала разберемся с возможным переселением 2,1 млн палестинцев . Некоторым специалистам цифра перемещаемых лиц представляется запредельно огромной. Уточним для начала, существовали ли подобные прецеденты в мировой истории. А такие случаи были, и напомним только об одном из них.

После Второй мировой войны немецкое население было принудительно депортировано из стран Центральной и Восточной Европы в Германию и Австрию. Выселению подверглось около 12–14 млн немцев, причем никаких прав человека при этом не соблюдалось, жилье переселяемым не предоставлялось, более того, немцы подвергались разного рода насилию и грабежам. В Германии оценивают подтвержденные потери от депортации в 600 тыс. смертей (по другим оценкам, 2 млн, то есть только потери сравнялись с населением сектора Газа).

Из палестинского анклава предполагается выселить людей в семь раз меньше. Так что подобная задача не выглядит абсолютно нерешаемой , тем более при наличии современных транспортных возможностей.

Наконец, по словам Дональда Трампа, «единственная причина, по которой палестинцы хотят вернуться в сектор Газа, заключается в том, что у них нет альтернативы. Это буквально площадка под снос, практически все здания разрушены. Вместо этого они могут заселить прекрасную безопасную территорию с готовым жильем и прожить свою жизнь в мире и гармонии, а не возвращаться назад и вновь через это проходить».

То есть палестинцам будет предложено переселиться не в необитаемую пустыню, а заранее подготовленное для них жилье.

Что предпримут Соединенные Штаты, чтобы убедить лидеров ХАМАС принять план Трампа? Им, скорее всего, сделают предложения, от которых они не смогут отказаться.

К примеру, в настоящее время сектор Газа представляет собой сплошные развалины. И США в состоянии принять все возможные меры, чтобы жилой фонд в секторе никогда и не был восстановлен.

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В Вашингтоне наверняка найдут пути для блокировки любого выделения средств на восстановление сектора. А сами палестинцы, кроме беснования на улицах и проедания гуманитарной помощи, другого ремесла с 1947 года так и не освоили. Своими силами восстановить в своем анклаве они ничего не смогут.

Иными словами, одна из альтернатив для палестинских вождей со стороны Белого дома может выглядеть и так: «либо переселяетесь, либо до скончания века будете жить в развалинах, без света, воды и гуманитарной помощи».

Вполне возможно, что лидеры ХАМАС на первых порах откажутся от подобного предложения.

«Ах, так!» — скажет в этом случае президент США. И тогда вовсе не исключено, что в самом недалеком будущем (после обмена заложниками и заключенными) будут возобновлены бомбардировки сектора Газа, причем на этот раз уже с американским участием и с самым современным противобункерным вооружением. Во всяком случае, такого решения проблемы в Израиле придерживается значительная часть политического класса.

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И тогда к возможному переселению палестинцев вернутся уже на новой основе — Газа будет окончательно превращена в груду щебня (то есть значительная часть плана Трампа по расчистке территории будет выполнена именно таким способом), количество переселяемых лиц при этом существенно уменьшится, а позиция лидеров ХАМАС значительно смягчится.

Воплотит ли Трамп свои планы в жизнь, в основном зависит от его решимости. А ее, как известно, главе Белого дома не занимать. К тому же, и для Трампа на кону стоит немало — либо стать миротворцем всепланетного масштаба и решить задачу, которую до него никто не мог осилить, либо остаться в истории лидером, только декларирующим смелые планы. Что во всем этом не может не вызывать удивления — президент США бросился в наступление по всем возможным азимутам, начиная от Гренландии и Панамского канала и заканчивая Украиной. Приведет ли подобная линия поведения Трампа к успеху, покажет самое ближайшее время.

В Кремле же считают, что конфликт на Ближнем Востоке может быть решен только на двугосударственной основе.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).