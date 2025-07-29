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«Аэрофлот» раскрыл число рейсов, выполненных в день хакерской атаки

В «Аэрофлоте» заявили, что 28 июля выполнили около 80% от запланированных рейсов
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ПАО «Аэрофлот»

Российская компания «Аэрофлот» за 28 июля выполнила около 80% рейсов из запланированной суточной программы полетов. Об этом сообщила пресс-служба авиаперевозчика в Telegram-канале.

«Корректировки в расписании, включая отмены, в основном затронули рейсы из Москвы и обратно. Региональная часть программы выполнялась в полном объеме», — говорится в заявлении.

В нем подчеркивается, что безусловным приоритетом при выполнении рейсов является обеспечение безопасности полетов.

28 июля в информационных системах «Аэрофлота» произошел сбой. В связи с этим пресс-служба компании предупредила пассажиров о внесении изменений в расписание полетов, в том числе переносе и отмене рейсов.

Ответственность за масштабный сбой в IT-системах авиакомпании взяли на себя хакерские группировки Silent Crow и «Киберпартизаны BY». О том, что сбой стал результатом целенаправленной хакерской атаки, заявили и в Генеральной прокуратуре РФ. Там подчеркнули, что Московская межрегиональная транспортная прокуратура взяла под особый контроль ситуацию в аэропорту Шереметьево, где из-за кибератаки были задержаны свыше 80 и отменены около 60 рейсов.

Ранее в Кремле прокомментировали хакерскую атаку на «Аэрофлот».

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