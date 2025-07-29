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На Камчатке разбушевался самый высокий вулкан в Евразии

Вулкан Ключевская Сопка на Камчатке готовится к новому извержению
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Родион Кирсак

На Камчатке активизировался самый высокий вулкан в Евразии — Ключевская Сопка. Об этом пишет Telegram-канал SHOT, публикуя видео с извергающим дым кратером.

По данным издания, в кратере сейчас накапливается лава, которая вскоре выйдет наружу. Предполагается, что Сопка может выбросить пепел на расстояние до десяти километров, поэтому на Камчатке продолжает действовать оранжевый код авиаопасности. За сутки в регионе зафиксировано больше 200 землетрясений.

До этого извержение вулкана Ключевская Сопка произошло в ночь на 26 июля, уточняет SHOT.

28 июля землетрясение магнитудой 5,2 произошло в 99 км от Петропавловска-Камчатского. По данным Камчатского филиала Единой геофизической службы РАН, эпицентр сейсмического явления залегал на глубине в 52 км.

20 июля на Камчатке была объявлена угроза цунами после серии землетрясений. Региональное управление МЧС предупредило местных жителей, что высота волны может составлять до двух метров, и призвали покинуть прибрежные зоны. Позже в МЧС заявили, что угроза цунами миновала.

Ранее власти Камчатки сообщили о трещинах в зданиях медицинских учреждений после землетрясения.

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