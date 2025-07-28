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На Камчатке произошло землетрясение

На Камчатке зафиксировали землетрясение магнитудой 5,2
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Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в 99 км от Петропавловска-Камчатского. Об этом сообщается в Telegram-канале Камчатского филиала Единой геофизической службы РАН.

По информации службы, эпицентр сейсмического явления залегал на глубине в 52 км. В комментариях к сообщению жители разных районов города сообщили, что землетрясение они ощутили.

Также землетрясение магнитудой 5,3 произошло в районе Хидака на севере японского острова Хоккайдо.

24 июля жители Камчатки ощутили землетрясение магнитудой 5,2.

До этого главное управление МЧС России по Камчатскому краю рекомендовало не посещать Авачинский вулкан, а также Безымянный, Шивелуч, Ключевской в связи с повышенной активностью исполинов.

С 20 по 22 июля были зафиксированы парогазовые выбросы на высоту до 300 метров над кратером вулкана, в его западной части было отмечено свечение от высокотемпературного вулканического газа.

Ранее власти Камчатки сообщили о трещинах в зданиях медицинских учреждений после землетрясения.

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