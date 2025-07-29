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В Ростовской области при разминировании БПЛА погибли саперы

Два сапера погибли во время разминирования украинского БПЛА в Ростовской области
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Два сапера погибли во время разминирования украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в Сальском районе Ростовской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава района Владимир Березовский.

«Сегодня произошел трагический случай — при разминировании вражеского БПЛА на Новосальске погибли двое саперов», — говорится в заявлении.

На фоне произошедшего Березовский призвал местных жителей соблюдать осторожность и не приближаться к обломкам сбитых дронов. Он попросил граждан сообщать в экстренные службы, если они нашли фрагменты беспилотника.

В ночь на 29 июля украинские дроны атаковали несколько населенных пунктов в Ростовской области. В том числе Сальск, Каменск-Шахтинский, Волгодонск и другие населенные пункты.

При этом обломки одного из сбитых БПЛА упали на железнодорожной станции Сальск, нарушив работу контактной сети. В связи с этим движение поездов через данную станцию было временно остановлено. Более того, произошло возгорание в составе стоящего грузового поезда. Для ликвидации огня на место происшествия направили пожарный поезд.

Ранее в министерстве обороны РФ раскрыли число беспилотников, сбитых над регионами страны за ночь.

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