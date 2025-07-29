БПЛА атаковали Ростовскую область, есть погибший

Водитель автомобиля погиб в Ростовской области в результате атаки БПЛА

Водитель автомобиля погиб в Ростовской области в результате атаки беспилотников. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

Слюсарь рассказал, что в данный момент отражается атака БПЛА в Каменске-Шахтинском, Сальске, Волгодонске, Боковском и Тарасовском районах. В каменском микрорайоне Заводской загорелась сухая трава в поле после падения дрона. В Сальске повреждена крыша и выбиты стекла в частном доме. Возгорание произошло также на железнодорожной станции.

«На улице Островского поврежден автомобиль. К сожалению, погиб находившийся в нем водитель. Личность погибшего устанавливается», — написал он.

Ранее в управлении по документированию военных преступлений Украины при администрации ДНР сообщили, что украинские войска атаковали несколько городов республики ударными беспилотниками.

По информации агентства, в нескольких районах Донецка после взрывов пропало электричество. Дрон ВСУ также атаковал бизнес-центр. В результате удара повреждено остекление здания.

Ранее в Энергодаре дрон атаковал сотрудников МЧС.