Белгородская область получила партию сетки для защиты соцобъектов от дронов

Первая партия сетки для защиты социальных объектов от атак беспилотников поступила в Белгородскую область. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

» <...> 100 тыc квадратных метров, это 14 футбольных полей. Мы сейчас распределяем между 6 районами и округами: в Краснояружский, Борисовский, Грайворонский, Белгородский, Волоконовский и Валуйский» — уточнил он.

Гладков также отметил, что надеется быструю поставку второй партии сетки, которая позволит завершить основные работы по защите социальных объектов к 1 сентября.

Накануне ВСУ атаковали восемь муниципалитетов Белгородской области. По предварительным данным, никто не пострадал.

Глава региона в середине июля сообщил, что в белгородском Шебекине школы и детские сады начали закрывать сеткой для защиты от атаки беспилотников ВСУ. По словам Гладкова сейчас в регионе 60 многоквартирных домов уже закрыты сетками.

Ранее в Минобороны рассказали, сколько беспилотников сбили за ночь над регионами РФ.