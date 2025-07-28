На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

ВСУ атаковали восемь муниципалитетов Белгородской области

Гладков сообщил, что ВСУ атаковали восемь муниципалитетов Белгородской области
true
true
true
close
Stringer/Reuters

Сразу восемь муниципалитетов Белгородской области подверглись атакам со стороны ВСУ, по предварительным данным, пострадавших нет. Об этом рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В Белгороде беспилотник сдетонировал на территории предприятия — поврежден грузовой вагон», - уточнил он.

В селе Нечаевка Белгородского района из-за детонации FPV-дрона посечены фасад частного дома, забор и надворная постройка.

Также, по словам губернатора, город Шебекино и село Новая Таволжанка Шебекинского округа подверглись обстрелам. В Шебекино получили повреждения частный дом, две хозпостройки и автомобиль. В Новой Таволжанке удар украинских войск задел дом и была перебита линия электропередачи.

В селе Кукуевка Валуйского округа из-за детонации FPV-дрона посечено осколками здание фермерского хозяйства.

«В селе Графовка вследствие атаки беспилотника загорелся частный дом», — рассказал Гладков.

Кроме того, глава региона сообщил, что в селе Санково Грайворонского округа в результате детонации дрона огнем уничтожен трактор.

«В поселке Ракитное от удара беспилотника в здании предприятия повреждены окна и фасад», — добавил губернатор.

Также FPV-дрон атаковал частный дом в селе Байцуры Борисовского района, в результате чего была пробита кровля.

До этого Гладков заявил, что власти Белгородской области перечислили 950 млн рублей 152 собственникам и жителям Краснояружского, Шебекинского, Белгородского, Грайворонского районов и округов, а также тем жителям, чье жилье было уничтожено украинскими военнослужащими, или тем, кто проживал в закрытых населенных пунктах.

Ранее житель Белгородской области получил ранение в результате удара беспилотника.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами