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В Шебекине для защиты от дронов ВСУ начали закрывать сетками школы и сады

Гладков: сетки на зданиях помогают спасти жизни при атаках дронов ВСУ
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Школы и детские сады в белгородском Шебекине начали закрывать сеткой для защиты от атаки беспилотников ВСУ. Об этом в интервью ТАСС рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Если бы мне кто-то год назад сказал, что мы будем сетками закрывать пятиэтажные здания, я бы не поверил в это, сказал, что это шутка», — отметил он.

По словам Гладкова сейчас в регионе 60 многоквартирных домов уже закрыты сетками. Местные власти начали закрывать в Шебекине детские сады и школы.

Накануне Гладков сообщил, что Белгород подвергся очередной атаке украинских беспилотников, в результате были повреждены четыре автомобиля. Еще один беспилотный летательный аппарат упал на территорию коммерческого объекта

В Шебекино FPV-дрон сдетонировал возле жилого дома. От ударов двух дронов в частном доме была разрушена кровля.

Российский регион ежедневно подвергается атакам Вооруженных сил Украины (ВСУ). Гладкова подчеркнул, что ситуация в Белгородской области остается «стабильно сложной».

Ранее в результате обстрела ВСУ Шебекино погибла женщина.

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