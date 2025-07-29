«Случайная уголовка»: эксперт раскрыл схемы мошенников по привлечению дропперов

Сегодня россияне могут случайно присоединиться к мошеннической схеме и стать дропперами, даже не догадываясь об этом. Для этого достаточно выполнить неудачный денежный перевод или указать реквизиты банковской карты третьему лицу, рассказал RT руководитель проектов компании «Интеллектуальная аналитика» Тимофей Воронин.

Среди наиболее распространенных схем обмана эксперт назвал просьбы незнакомых людей внести на карту наличные средства и перевести их другому человеку. Либо человеку могут предложить удаленную работу без официального трудоустройства, выдвинув при этом условие – иметь на руках банковскую карту якобы для получения зарплаты. Потом на карту поступают средства, которые лже-работодатель просит вернуть, ссылаясь на ошибку. По словам Воронина, чаще всего от подобных схем страдают молодые люди, желающие найти подработку.

«Дропперами часто могут стать подростки и студенты, которым кажется, что передать свою карту банка незнакомым — очень выгодно и безопасно», — пояснил он.

После перевода средств мошенники могут начать шантажировать жертву, вымогать деньги, угрожая уголовной ответственностью.

Избежать этого можно, руководствуясь основным правилом – никому нельзя сообщать данные банковской карты, в том числе новым знакомым. При поступлении неизвестных средств на счет, нужно оперативно обратиться в службу поддержки банка и узнать алгоритм действий на такой случай. Возвращать поступившие деньги на указанные реквизиты категорически нельзя, подчеркнул эксперт.

Также Воронин призвал отказаться от просьб незнакомых людей снять деньги с карты и передать им наличные или наоборот – взять наличные и внести на карту. Если неукоснительно следовать этим правилам, то угрозы случайно стать дроппером можно избежать, заключил специалист.

Напомним, 24 июня президент России Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности в виде лишения свободы на срок до шести лет для дропперов — людей, участвующих в обналичивании и сокрытии украденных денег по просьбе мошенников. За передачу банковской карты для денежного платежа вводится наказание до 3 лет лишения свободы или штрафа от 100 до 300 тысяч рублей. За организацию такой деятельности предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет и штраф до 1 миллиона рублей. За незаконные операции, совершенные не клиентом банка, могут наказать принудительными работами на срок до 5 лет со штрафом в размере от 300 тысяч до 1 миллиона рублей.

Ранее МВД назвало число граждан, которые могут попасть под статью о дропперах.