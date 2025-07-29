В Лондоне у Тауэрского моста на двоих человек напали с ножом

Reuters: два человека пострадали в результате нападения с ножом в центре Лондона

В центре Лондона у Тауэрского моста на двоих человек напали с ножом, пишет Reuters.

По информации агентства, пострадавших — 58-летнего мужчину и 27-летнего молодого человека — спасти не удалось. Инцидент произошел в офисном здании в центре города в районе Саутуарк.

Отмечается, что еще один пострадавший — 30-летний мужчина — госпитализирован.

«Расследование находится на ранней стадии, и мы прилагаем все усилия, чтобы выяснить все обстоятельства этого шокирующего инцидента. На данный момент мы не считаем, что это связано с терроризмом, и никакой дальнейшей угрозы для общества нет», — заявила главный детектив-суперинтендант Эмма Бонд.

До этого в США несколько человек были ранены при нападении с ножом в магазине Walmart в Мичигане.

Также в штате Техас неизвестный напал на здание пограничного патруля. Уточняется, что в результате инцидента двое полицейских и один сотрудник пограничного патруля получили ранения, нападавшего смогли нейтрализовать.

Ранее в американском университете произошла стрельба.