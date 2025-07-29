На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Лондоне у Тауэрского моста на двоих человек напали с ножом

Reuters: два человека пострадали в результате нападения с ножом в центре Лондона
true
true
true
close
Henry Nicholls/Reuters

В центре Лондона у Тауэрского моста на двоих человек напали с ножом, пишет Reuters.

По информации агентства, пострадавших — 58-летнего мужчину и 27-летнего молодого человека — спасти не удалось. Инцидент произошел в офисном здании в центре города в районе Саутуарк.

Отмечается, что еще один пострадавший — 30-летний мужчина — госпитализирован.

«Расследование находится на ранней стадии, и мы прилагаем все усилия, чтобы выяснить все обстоятельства этого шокирующего инцидента. На данный момент мы не считаем, что это связано с терроризмом, и никакой дальнейшей угрозы для общества нет», — заявила главный детектив-суперинтендант Эмма Бонд.

До этого в США несколько человек были ранены при нападении с ножом в магазине Walmart в Мичигане.

Также в штате Техас неизвестный напал на здание пограничного патруля. Уточняется, что в результате инцидента двое полицейских и один сотрудник пограничного патруля получили ранения, нападавшего смогли нейтрализовать.

Ранее в американском университете произошла стрельба.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами