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В Мичигане несколько человек получили ножевые ранения в магазине

Несколько человек получили ножевые ранения в магазине Walmart в штате Мичиган
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AP

В США несколько человек были ранены при нападении с ножом в магазине Walmart в Мичигане. Об этом рассказала полиция штата на своей странице в соцсети X.

«Управление шерифа округа Гранд-Траверс расследует инцидент с множественными нападениями с ножом в магазине Walmart в Траверс-Сити. Подозреваемый задержан, подробности на данный момент ограничены», — говорится в публикации.

До этого в штате Техас неизвестный напал на здание пограничного патруля. Уточняется, что в результате инцидента двое полицейских и один сотрудник пограничного патруля получили ранения, нападавшего смогли нейтрализовать.

29 июня в штате Юта мужчина открыл огонь по полиции, укрывшись в своем доме со взрывчаткой. Согласно информации телеканала KSL, 45-летний подозреваемый позвонил правоохранителям и сообщил о том, что расправился со своей супругой.

На место прибыли сотрудники полиции. Мужчина открыл огонь по спецназовцам, которые открыли ответный огонь. Для разрешения ситуации на место прибыла бронетехника.

Ранее в американском университете произошла стрельба.

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