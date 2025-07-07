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В США неизвестный напал на здание пограничного патруля

В Техасе три человека ранены при нападении на здание пограничного патруля
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Kathy Willens/AP

В Техасе неизвестный напал на здание пограничного патруля, в результате чего пострадали три человека. Об этом сообщило министерство внутренней безопасности США на своей странице в соцсети X.

«Этим утром неизвестный открыл стрельбу на въезде в сектор пограничного патруля Соединенных Штатов в Мак-Аллене, штат Техас», — сказано в публикации.

Уточняется, что в результате инцидента двое полицейских и один сотрудник пограничного патруля получили ранения, нападавшего смогли нейтрализовать.

До этого в штате Юта, США, мужчина открыл стрельбу по полиции, укрывшись в своем доме со взрывчаткой. Согласно информации телеканала, 45-летний подозреваемый позвонил правоохранителям и сообщил о том, что расправился со своей супругой.

На место прибыли сотрудники полиции. Мужчина открыл огонь по спецназовцам, которые открыли ответный огонь. Для разрешения ситуации на место прибыла бронетехника.

Ранее в США у подозреваемого в стрельбе в политиков нашли список из 70 потенциальных целей.

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